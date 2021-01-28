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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

На трассе Киев-Одесса образовалась 4-километровая пробка

В Одесской области на трассе Киев-Одесса из-за заносов и гололедицы образовался затор протяженностью в четыре километра.

сніг Київ

На автодороге застряли около 100 крупногабаритных транспортных средств.

— Вблизи села Петроверовка Ширяевского района Одесской области на автодороге М-05 Киев-Одесса через заносы и гололедицу образовался затор из крупногабаритных транспортных средств (около 100 авто, протяженностью около 4 км), — сообщили в ГСЧС.

По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, для расчистки дороги и ликвидации автомобильного затора привлечено восемь единиц техники, движение пока перекрыто.

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28 января в Полтавской области на автодороге Сумы-Пирятин вблизи села Галяво Лубенского района перевернулся пассажирский микроавтобус.

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30-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter выехал за пределы проезжей части. На момент аварии в салоне находились 13 пассажиров. Две женщины получили травмы.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.

Источник: ГСЧС

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