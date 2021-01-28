PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

На трасі Київ-Одеса утворився 4-кілометровий затор

В Одеській області на трасі Київ–Одеса через перемети та ожеледицю утворився затор протяжністю у чотири кілометри.

сніг Київ

На автодорозі застрягли близько 100 великогабаритних транспортних засобів.

 – Поблизу села Петровірівка Ширяївського району Одеської області на автошляху М-05 Київ–Одеса через перемети та ожеледицю утворився затор з великогабаритних транспортних засобів (близько 100 авто, протяжністю близько 4 км), – повідомили у ДСНС.

За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, для розчищення дороги та ліквідації автомобільного затору залучено вісім одиниць техніки, рух поки перекрито.

ДТП у Полтавській області

28 січня у Полтавській області на автодорозі Суми-Пирятин поблизу села Галяве Лубенського району перекинувся пасажирський мікроавтобус.

Читайте
У Києві через негоду за добу сталося 67 ДТП

30-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter виїхав за межі проїзної частини. На момент аварії у салоні було 13 пасажирів. Двоє жінок отримали травми.

Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка