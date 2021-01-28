На трасі Київ-Одеса утворився 4-кілометровий затор

В Одеській області на трасі Київ–Одеса через перемети та ожеледицю утворився затор протяжністю у чотири кілометри.

На автодорозі застрягли близько 100 великогабаритних транспортних засобів.

– Поблизу села Петровірівка Ширяївського району Одеської області на автошляху М-05 Київ–Одеса через перемети та ожеледицю утворився затор з великогабаритних транспортних засобів (близько 100 авто, протяжністю близько 4 км), – повідомили у ДСНС.

За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, для розчищення дороги та ліквідації автомобільного затору залучено вісім одиниць техніки, рух поки перекрито.

ДТП у Полтавській області

28 січня у Полтавській області на автодорозі Суми-Пирятин поблизу села Галяве Лубенського району перекинувся пасажирський мікроавтобус.

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30-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter виїхав за межі проїзної частини. На момент аварії у салоні було 13 пасажирів. Двоє жінок отримали травми.

Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції.