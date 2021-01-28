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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

В Киеве из-за непогоды за сутки произошло 67 ДТП

Из-за непогоды в Киеве за сутки зафиксировано 67 дорожно-транспортных происшествий.

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По данным патрульной полиции Киева, по состоянию на 12.00 28 января из-за снегопада и гололеда было зарегистрировано 67 ДТП на улицах столицы.

Сейчас на дорогах работает 359 единиц спецтехники и 52 бригады с ручной уборки, осуществляющих обработку дорог и тротуаров.

Кроме того, патрульная полиция Киева предупреждает водителей, что во время ухудшения погодных условий нужно быть максимально осторожными, не оставлять своих автомобилей на тротуарах, обочинах и крайних полосах дорог.

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Из-за непогоды в Украине запретили движение транспортных средств в четырех областях на автодорогах государственного и местного значения.

В Одесской, Николаевской, Киевской и Полтавской областях запретили или временно запретили движение по автодорогам государственного и местного значения. Автомобилями нельзя будет проехать такими автодорогами: Одесса-Рени, Одесса-Кучурган, Благовещенское-Николаев, Кропивницкий-Платоново, Киев-Харьков.

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