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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы

28 января в Одесской области из-за непогоды заблокирован проезд в девять населенных пунктов.

Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы

Из-за снегопада запрещено движение по дорогам М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса-Кучурган, также закрыты все дороги местного значения. Кроме того, на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась большая пробка.

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Также спасателям пришлось доставаться автомобили, грузовики и пассажирские автобусы, которые застряли в снегу.

  • Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы
  • Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы
  • Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы
  • Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы
  • Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы
  • Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы
  • Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы
  • Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы
  • Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы
  • Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы
  • Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы
  • Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы
  • Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы
  • Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы
  • Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы
  • Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы
Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы / 8 фотографий

Непогода в Украине

28 января из-за непогоды в Украине запретили движение транспортных средств в четырех областях на автодорогах государственного и местного значения.

Неблагоприятный циклон покинет территорию Украины в ночь на 29 января.

Фото: Думская, ГСЧС

Источник: ГСЧС

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