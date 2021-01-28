28 января в Одесской области из-за непогоды заблокирован проезд в девять населенных пунктов.

Из-за снегопада запрещено движение по дорогам М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса-Кучурган, также закрыты все дороги местного значения. Кроме того, на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась большая пробка.

Также спасателям пришлось доставаться автомобили, грузовики и пассажирские автобусы, которые застряли в снегу.































Непогода в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы / 8 фотографий

Непогода в Украине

28 января из-за непогоды в Украине запретили движение транспортных средств в четырех областях на автодорогах государственного и местного значения.

Неблагоприятный циклон покинет территорию Украины в ночь на 29 января.

Фото: Думская, ГСЧС