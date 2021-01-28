PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані

28 січня в Одеській області через негоду заблоковано проїзд у дев’ять населених пунктах.

Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані

Через снігопад заборонено рух дорогами М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса-Кучурган, також закриті всі дороги місцевого значення. Крім того, на автодорозі М-05 Київ-Одеса утворилися великі затори.

Читайте
У Києві через негоду за добу сталося 67 ДТП

Також рятувальникам довелося діставатися автомобілі, вантажівки і пасажирські автобуси, які застрягли у снігових заметах.

  • Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані
  • Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані
  • Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані
  • Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані
  • Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані
  • Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані
  • Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані
  • Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані
  • Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані
  • Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані
  • Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані
  • Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані
  • Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані
  • Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані
  • Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані
  • Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані
Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані / 8 фотографий

Негода в Україні

28 січня через негоду в Україні заборонили рух транспортних засобів у чотирьох областях на автодорогах державного та місцевого значення.

Несприятливий циклон покине територію Україну в ніч на 29 січня.

Фото: Думская, ДСНС

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка