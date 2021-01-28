28 січня в Одеській області через негоду заблоковано проїзд у дев’ять населених пунктах.

Через снігопад заборонено рух дорогами М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса-Кучурган, також закриті всі дороги місцевого значення. Крім того, на автодорозі М-05 Київ-Одеса утворилися великі затори.

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Також рятувальникам довелося діставатися автомобілі, вантажівки і пасажирські автобуси, які застрягли у снігових заметах.































Негода в Одеській області: дев’ять населених пунктів заблоковані / 8 фотографий

Негода в Україні

28 січня через негоду в Україні заборонили рух транспортних засобів у чотирьох областях на автодорогах державного та місцевого значення.

Несприятливий циклон покине територію Україну в ніч на 29 січня.

Фото: Думская, ДСНС