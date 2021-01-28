У Києві через негоду за добу сталося 67 ДТП

Через негоду у Києві за добу зафіксовано 67 дорожньо-транспортних пригод.

За даними патрульної поліції Києва, станом на 12.00 28 січня через снігопад та ожеледицю було зареєстровано 67 ДТП на вулицях столиці.

Наразі на дорогах працює 359 одиниць спецтехніки та 52 бригади із ручного прибирання, які здійснюють обробку доріг та тротуарів.

Окрім того, патрульна поліція Києва попереджає водіїв, що під час погіршення погодних умов потрібно бути максимально обережними, не залишати своїх автомобілів на тротуарах, узбіччях та крайніх смугах доріг.

Негода в Україні

Через негоду в Україні заборонили рух транспортних засобів у чотирьох областях на автодорогах державного та місцевого значення.

В Одеській, Миколаївський, Київській та Полтавський областях заборонили або тимчасово заборонили рух автодорогами державного та місцевого значення. Автомобілями не можна буде проїхати такими автошляхами: Одеса-Рені, Одеса-Кучурган, Благовіщенське-Миколаїв, Кропивницький-Платонове, Київ–Харків.