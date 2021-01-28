Пять лет за ограбление магазина ритуальных услуг: на Николаевщине осудили двух парней

На Николаевщине двух парней приговорили к пяти годам лишения свободы за ограбление магазина ритуальных услуг.

Инцидент произошел весной 2020 года в поселке городского типа Казанка.

Парни 22 и 26 лет набросились на продавца магазина и связали его, после чего похитили всю технику и 120 тыс. гривен наличными.

Один из фигурантов оказался одесситом, другой — жителем Казанки.

Во время следствия и судебных заседаний прокуратура предоставила достаточное количество доказательств причастности парней к ограблению.

Суд признал виновным фигурантов в совершении преступления по ч.3 ст.186 (Грабеж) УК Украины.

Ограбление шоу-рума в Николаеве

Весной прошлого года в Николаеве ограбили шоу-рум с женской одеждой и аксессуарами.

Именно тогда работа магазинов одежды была частично приостановлена из-за начала карантина.

Злоумышленники взломали дверные замки, похитили товар и забрали все наличные деньги из кассы: общая сумма ущерба составила более $2,5 тыс.