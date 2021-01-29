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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Погиб на месте: ГБР расследует смертельное ДТП с участием чиновницы

В Харьковской области из-за столкновения автомобиля ВАЗ-2115 и Toyota Camry погиб человек.

ДТП

ВАЗ ехал по трассе Киев – Харьков – Довжанский в сторону города Изюм. Столкновение произошло, когда Toyota Camry выезжала с заправочной станции. За рулем иномарки была работница ГУ ДФС Украины в Харьковской области.

В результате ДТП 81-летний водитель ВАЗа погиб на месте. Водителя Toyota и пассажира ВАЗа после оказания медицинской помощи отпустили из больницы.

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ГБР расследует автопроисшествие по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего. Виновнику аварии грозит до 8 лет лишения свободы.

Смертельное ДТП в Черниговской области

В январе произошло смертельное ДТП в Черниговской области. Водитель Opel Vivaro совершил наезд на двух женщин, которые ехали на велосипедах. Одна из женщин – 32-летняя беременная – погибла.

Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

Фото: ДБР

Источник: ГБР

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