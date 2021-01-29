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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Збив на смерть вагітну і втік: на Чернігівщині розшукують винуватця ДТП

У селі Березна Чернігівської області сталася смертельна аварія – водій збив двох жінок. Вони їхали на велосипедах в одному напрямку з транспортним засобом – одна з них загинула. Жінці було 32 роки, і вона була вагітною.

ДТП, велосипед, аварія

Другій жінці надали медичну допомогу – від госпіталізації вона відмовилась. Після скоєння злочину 40-річний чоловік на автомобілі Opel Vivaro одразу втік з місця події. Наразі його розшукує поліція.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінально Кодексу. Винуватцю загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

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ДТП на Полтавщині

У Полтавській області 28 січня сталася аварія – перекинувся автобус з пасажирами. У салоні було 13 осіб, двоє з них дістали травм.

Причиною ДТП стало те, що водій з’їхав з проїжджої частини.

Фото: Depositphotos

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