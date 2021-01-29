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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Загинув на місці: ДБР розслідує смертельну ДТП за участі чиновниці

У Харківській області через зіткнення автомобіля ВАЗ-2115 та Toyota Camry загинула людина.

ДТП

ВАЗ їхав трасою Київ – Харків – Довжанський у бік міста Ізюм. Зіткнення відбулось, коли Toyota Camry виїжджала із заправної станції. За кермом іномарки була працівниця ГУ ДФС України у Харківській області.

У результаті ДТП 81-річний водій ВАЗу загинув на місці. Водія Toyota та пасажира ВАЗу після надання медичної допомоги відпустили з лікарні.

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ДБР розслідує автопригоду за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого. Винуватцю аварії загрожує до 8 років позбавлення волі.

Смертельна ДТП на Чернігівщині

У січні сталась смертельна ДТП на Чернігівщині. Водій Opel Vivaro скоїв наїзд на двох жінок, які їхали на велосипедах. Одна з жінок – 32-річна вагітна – загинула.

Водій із місця пригоди зник. Наразі його розшукує поліція.

Фото: ДБР

Джерело: ДБР

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