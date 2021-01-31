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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

На Ровенщине грузовик столкнулся с легковушкой — есть погибшая

В Ровенской области возле села Грановка Дубенского района столкнулись два автомобиля — легковушка Toyota и грузовик.

дтп рівненська область

Из-за мощного удара оба автомобиля оказались в кювете. В результате аварии погибла 42-летняя женщина, которая была за рулем легковушки. Ее тело из покореженного авто достали спасатели.

Сына погибшей 1997 года рождения доставили в больницу.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Патрульные полицейские регулируют дорожное движение, которое пока затруднено.

  • ДТП в Ровенской области: столкнулись грузовик и легковушка
  • ДТП в Ровенской области: столкнулись грузовик и легковушка
  • ДТП в Ровенской области: столкнулись грузовик и легковушка
  • ДТП в Ровенской области: столкнулись грузовик и легковушка
  • ДТП в Ровенской области: столкнулись грузовик и легковушка
  • ДТП в Ровенской области: столкнулись грузовик и легковушка
На Ровенщине грузовик столкнулся с легковушкой — есть погибшая / 3 фотографии

ДТП на Черниговщине

На днях в Черниговской области произошла смертельная авария — сбили двух женщин, которые ехали на велосипедах. Одна из них погибла. Женщине было 32 года, и она была беременной.

После этого 40-летний мужчина на автомобиле Opel Vivaro сразу скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.

Источники: Нацполиция, ГСЧС

Фото: Нацполиция

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