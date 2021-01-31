ДТП в Ровенской области: столкнулись грузовик и легковушка

В Ровенской области возле села Грановка Дубенского района столкнулись два автомобиля — легковушка Toyota и грузовик.

Из-за мощного удара оба автомобиля оказались в кювете. В результате аварии погибла 42-летняя женщина, которая была за рулем легковушки. Ее тело из покореженного авто достали спасатели.

Сына погибшей 1997 года рождения доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Патрульные полицейские регулируют дорожное движение, которое пока затруднено.











На Ровенщине грузовик столкнулся с легковушкой — есть погибшая / 3 фотографии

ДТП на Черниговщине

На днях в Черниговской области произошла смертельная авария — сбили двух женщин, которые ехали на велосипедах. Одна из них погибла. Женщине было 32 года, и она была беременной.

После этого 40-летний мужчина на автомобиле Opel Vivaro сразу скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.