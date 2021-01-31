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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

На Рівненщині вантажівка зіткнулася з легковиком – є загибла

У Рівненській області поблизу села Гранівка Дубенського району зіткнулися два автомобілі – легковик Toyota і вантажівка.

дтп рівненська область

Через потужний удар обидва автомобілі опинилися в кюветі. Внаслідок аварії загинула 42-річна жінка, яка була за кермом легковика. Її тіло із понівеченого авто дістали рятувальники.

Сина загиблої 1997 року народження доставили до лікарні.

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На місці події працює слідчо-оперативна група. Патрульні поліцейські регулюють дорожній рух, який наразі ускладнений.

  • ДТП у Рівненській області: зіткнулися вантажівка і легковик
  • ДТП у Рівненській області: зіткнулися вантажівка і легковик
  • ДТП у Рівненській області: зіткнулися вантажівка і легковик
  • ДТП у Рівненській області: зіткнулися вантажівка і легковик
  • ДТП у Рівненській області: зіткнулися вантажівка і легковик
  • ДТП у Рівненській області: зіткнулися вантажівка і легковик
На Рівненщині вантажівка зіткнулася з легковиком – є загибла / 3 фотографии

ДТП на Чернігівщині

Днями у Чернігівській області сталася смертельна аварія – збили двох жінок, які їхали на велосипедах. Одна з них загинула. Жінці було 32 роки, і вона була вагітною.

Після цього 40-річний чоловік на автомобілі Opel Vivaro одразу втік з місця події. Наразі його розшукує поліція.

Джерела: Нацполіція, ДСНС

Фото: Нацполіція

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