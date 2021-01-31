Под Киевом в ДТП погиб 37-летний гражданин Турции

Ночью 31 января на автодороге Киев-Обухов произошло ДТП, в результате которого погиб 37-летний мужчина, гражданин Турции.

Правоохранители установили, что погибший водитель не нарушал правил дорожного движения.

31-летний водитель Renault Megane, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и на полной скорости протаранил авто гражданина Турции.

От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи. Водитель, спровоцировавший столкновение, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Открыто производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

ДТП на трассе Киев-Чоп

Ночью 14 января на автодороге Киев-Чоп из-за погодных условий произошло смертельное ДТП.

Автомобиль Audi А5 на скользкой заснеженной дороге занесло, и на скорости водитель врезался в металлический отбойник.

Авария унесла жизни братьев-близнецов, которые находились на передних сиденьях.

Позади них были двое 27-летних пассажирок, но они в результате столкновения не пострадали.