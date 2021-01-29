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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Сбил насмерть беременную и сбежал: на Черниговщине разыскивают виновника ДТП

В селе Березна Черниговской области произошла смертельная авария — водитель сбил двух женщин. Они ехали на велосипедах в одном направлении с транспортным средством — одна из них погибла. Женщина в возрасте 32 лет была беременной.

ДТП, велосипед, аварія

Второй женщине оказали медицинскую помощь — от госпитализации она отказалась. После совершения преступления 40-летний мужчина на автомобиле Opel Vivaro сразу скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса. Виновнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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ДТП на Полтавщине

В Полтавской области 28 января случилась авария — перевернулся автобус с пассажирами. В салоне находилось 13 человек, двое из них получили травмы.

Причиной ДТП стало то, что водитель съехал с проезжей части.

Фото: Depositphotos

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