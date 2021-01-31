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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Це не моє, хлопці: на Закарпатті затримали угорця з цигарками в запасному колесі

Неподалік Мукачева на Закарпатті прикордонники зупинили угорця, який хотів вивезти до Румунії контрабандні цигарки.

Це не моє, хлопці: на Закарпатті затримали угорця з цигарками в запасному колесі

35-річний чоловік став зіркою відео, яке зняли правоохоронці під час огляду його автомобіля Mercedes Sprinter.

У запасному колесі угорець заховав 260 пачок безакцизних сигарет. На відео прикордонник один за одною дістає контрабандні цигарки із запаски автомобіля.

Під час перевірки чоловік наполягав на тому, що колесо йому не належить, а скільки там захованих блоків сигарет, він не знає.

– Так а звідки я знаю, якщо ця запаска – не моя, хлопці, ви чуєте мене? Чому ви мені не вірите? – агресивно заявив чоловік.

Під час огляду чоловік помітно нервував. На відео присутня ненормативна лексика.

– Звичайно, що віримо, як тут не повіриш, – відповів правоохоронець, продовжуючи діставати заховану контрабанду.

За даними Держприкордонслужби, це чи не найрозповсюдженіше виправдання горе-контрабандистів, яке доводиться чути при виявленні прихованого тютюну.

Затримання іранців на кордоні зі Словаччиною

Декілька днів тому на кордоні зі Словаччиною затримали іранців, які намагалися перетнути український кордон повз пункти пропуску.

Серед затриманих – четверо чоловіків, жінка та дев’ятирічний хлопчик: від прикордонників вони ховалися у лісі.

Для їхніх пошуків військовослужбовці залучили розшукового собаку.

Джерело: Держприкордонслужба

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