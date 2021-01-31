Вогонь вибивався з вікон: на Львівщині в пожежі загинув чоловік

Під Червоноградом на Львівщині під час пожежі загинув 58-річний чоловік.

Полум’я розгорілося рано вранці 31 січня. Коли рятувальники приїхали на місце пожежі, вогонь вибивався з вікон дерев’яного будинку.

Під час ліквідації пожежі з кімнати будинку винесли тіло господаря будинку. Окрім нього, всередині більше нікого не було.

Полум’я вдалося загасити за півгодини. До ліквідації займання долучилися п’ять чоловік особового складу.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

ДТП на Львівщині

Вранці 23 січня неподалік Львова на залізничному переїзді маршрутка зіткнулася з поїздом. Інцидент стався на відрізку Ставчани – Любінь Великий неподалік міста Пустомити.

Внаслідок зіткнення постраждало двоє пасажирів. Пізніше один із них помер у лікарні.

За попередніми даними, водій маршрутки Львів – Пустомити був тверезим. Експертиза підтвердила, що ДТП сталося з його вини.