PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Искал девушек в селах: на Волыни задержали сутенера

В Волынской области задержали 25-летнего мужчину, который в течение года занимался сутенерством.

Искал девушек в селах: на Волыни задержали сутенера

Житель поселка Иваничи искал девушек из сел области в возрасте от 19 до 25 лет, которые впоследствии должны были заниматься сексом с незнакомцами за деньги.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины и изъяли вещественные доказательства. Всего задокументировали несколько случаев сутенерства.

Читайте
Собирали за день до 10 тыс. грн: в Николаеве разоблачили семью сутенеров

Мужчину подозревают по статье 303 Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией УК Украины. Ему грозит лишение свободы до семи лет. Следствие продолжается.

На Волыни женщина занималась сутенерством

В Волынской области женщина занималась сутенерством за немалые деньги. Ее задержали правоохранители.

Подозреваемая организовывала встречи девушек с потенциальными клиентами в помещениях местных отелей. Среди них была также несовершеннолетняя.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх