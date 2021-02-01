Искал девушек в селах: на Волыни задержали сутенера

В Волынской области задержали 25-летнего мужчину, который в течение года занимался сутенерством.
Житель поселка Иваничи искал девушек из сел области в возрасте от 19 до 25 лет, которые впоследствии должны были заниматься сексом с незнакомцами за деньги.
Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины и изъяли вещественные доказательства. Всего задокументировали несколько случаев сутенерства.
Мужчину подозревают по статье 303 Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией УК Украины. Ему грозит лишение свободы до семи лет. Следствие продолжается.
На Волыни женщина занималась сутенерством
В Волынской области женщина занималась сутенерством за немалые деньги. Ее задержали правоохранители.
Подозреваемая организовывала встречи девушек с потенциальными клиентами в помещениях местных отелей. Среди них была также несовершеннолетняя.