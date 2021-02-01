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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Шукав дівчат у селах: на Волині затримали сутенера

У Волинській області затримали 25-річного чоловіка, який протягом року займався сутенерством.

Шукав дівчат у селах: на Волині затримали сутенера

Житель селища Іваничі шукав дівчат із сіл області віком від 19 до 25 років, які згодом мали займатися сексом з незнайомцями за гроші.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили речові докази. Всього задокументували декілька випадків сутенерства.

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Чоловіка підозрюють за статтею 303 Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією КК України. Йому загрожує позбавлення волі до семи років. Слідство триває.

На Волині жінка займалася сутенерством

У Волинській області жінка займалася сутенерством за чималі гроші. Її затримали правоохоронці.

Підозрювана організовувала зустрічі дівчат із потенційними клієнтами у приміщеннях місцевих готелів. Серед них була також неповнолітня.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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