Шукав дівчат у селах: на Волині затримали сутенера

У Волинській області затримали 25-річного чоловіка, який протягом року займався сутенерством.

Житель селища Іваничі шукав дівчат із сіл області віком від 19 до 25 років, які згодом мали займатися сексом з незнайомцями за гроші.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили речові докази. Всього задокументували декілька випадків сутенерства.

Чоловіка підозрюють за статтею 303 Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією КК України. Йому загрожує позбавлення волі до семи років. Слідство триває.

На Волині жінка займалася сутенерством

У Волинській області жінка займалася сутенерством за чималі гроші. Її затримали правоохоронці.

Підозрювана організовувала зустрічі дівчат із потенційними клієнтами у приміщеннях місцевих готелів. Серед них була також неповнолітня.