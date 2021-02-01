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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Устраивали на работу в ЕС: на Винничине задержали мошенников, присвоивших 2 млн грн

В Винницкой области прокуратура объявила о подозрении организатору преступной группировки, которая обманывала людей, якобы трудоустраивая на работу за границей.

Устраивали на работу в ЕС: на Винничине задержали мошенников, присвоивших 2 млн грн

По данным Нацполиции, правоохранителями уже доказана причастность преступной группы к 69 фактам противоправной деятельности.

Подозреваемые расклеивали объявления о трудоустройстве на высокооплачиваемую работу за рубежом, в том числе на территории стран Ближнего Востока и Европейского Союза. Кроме того, они предлагали помощь при оформлении документов для выезда на работу в страны ЕС. Предлагаемые услуги они оценивали в €700.

В общем от действий злоумышленников пострадали 69 жителей разных регионов Украины. Общая сумма, которой завладели мошенники, составляет более 2 млн грн.

Злоумышленниками оказались жители Винницкой области — три женщины и двоє мужчин в возрасте от 30 до 50 лет.

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По факту преступления правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 190 (Мошенничество) и ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Всем злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас готовятся материалы для объявления о подозрении остальным участникам группировки.

шахрайство з працевлаштування за кордоном

Мошенничество в Украине

Во Львовской области задержали руководителя отделения банка, которая присвоила себе средства клиента в размере $30 тыс.

Она открывала карточные счета на клиента без его ведома и перечисляла на них средства. Впоследствии злоумышленница снимала со счетов наличные, которые забирала себе.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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