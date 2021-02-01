У Вінницькій області прокуратура оголосила про підозру організатору злочинного угруповання, яке ошукувало людей, нібито працевлаштовуючи на роботу за кордоном.

За даними Нацполіції, правоохоронці вже довели причетність злочинної групи до 69 фактів протиправної діяльності.

Підозрювані розклеювали оголошення про влаштування на високооплачувану роботу за кордоном, зокрема, на території країн Близького Сходу та Європейського Союзу. Окрім того, вони пропонували допомогу під час оформлення документів для виїзду на роботу до країн ЄС. Запропоновані послуги вони оцінили у €700.

Загалом від дій зловмисників постраждали 69 жителів різних регіонів України. Загальна сума, якою заволоділи шахраї, становить понад 2 млн грн.

Зловмисниками виявились мешканці Вінницької області – три жінки та два чоловіка віком від 30 до 50 років.

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За фактом злочину правоохоронці відкрили кримінальну справу за ст. 190 (Шахрайство) та ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Усім зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі готуються матеріали для оголошення про підозру решті учасників угруповання.

Шахрайство в Україні

У Львівській області затримали керівника відділення банку, яка привласнила собі кошти клієнта у розмірі $30 тис.

Вона відкривала карткові рахунки на клієнта без його відома та переказувала на них кошти. Згодом зловмисниця знімала з рахунків готівку, яку забирала собі.