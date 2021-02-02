В городе Первомайск, который расположен в Николаевской области, произошел масштабный пожар в торговом центре Эпицентр.

На месте происшествия работают бойцы ГСЧС.

Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуировали. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

На видео видно, как в небо поднимаются густой, черный дым и языки пламени. Большая часть здания ТЦ в огне.

Пожар в Эпицентре

В 12.57 2 февраля произошел пожар в ТЦ Эпицентр в Первомайске Николаевской области.

Над ликвидацией пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана Подгородное.