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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Черный дым охватил половину здания: видео пожара в Эпицентре в Первомайске

В городе Первомайск, который расположен в Николаевской области, произошел масштабный пожар в торговом центре Эпицентр.

Черный дым охватил половину здания: видео пожара в Эпицентре в Первомайске

На месте происшествия работают бойцы ГСЧС.

Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуировали. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

На видео видно, как в небо поднимаются густой, черный дым и языки пламени. Большая часть здания ТЦ в огне.

Пожар в Эпицентре

В 12.57 2 февраля произошел пожар в ТЦ Эпицентр в Первомайске Николаевской области.

Над ликвидацией пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана Подгородное.

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