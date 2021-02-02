В Первомайске произошел пожар в Эпицентре (ФОТО и ВИДЕО)

В городе Первомайск в Николаевской области произошел масштабный пожар в торговом центре Эпицентр.

Сообщение о пожаре поступило в 12.57.

Поступила информация о пожаре в торговом центра Эпицентр К. Над ликвидацией пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана Подгородное, — рассказали в ГСЧС.

Ориентировочная площадь и причина пожара устанавливаются.

Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуировали.

По предварительным данным, пострадавших нет.





