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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Чорний дим охопив половину будівлі: відео пожежі в Епіцентрі в Первомайську

У місті Первомайськ, яке розташоване в Миколаївській області, сталася масштабна пожежа в торговому центрі Епіцентр.

Чорний дим охопив половину будівлі: відео пожежі в Епіцентрі в Первомайську

На місці події працюють бійці ДСНС.

Співробітників і відвідувачів ТЦ евакуювали. За попередніми даними, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

На відео видно, як в небо піднімається густий, чорний дим та вогонь. Більша частина будівлі ТЦ у вогні.

Пожежа в Епіцентрі

О 12.57 2 лютого сталася пожежа в ТЦ Епіцентр в Первомайську Миколаївської області.

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