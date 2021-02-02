У місті Первомайськ, яке розташоване в Миколаївській області, сталася масштабна пожежа в торговому центрі Епіцентр.

На місці події працюють бійці ДСНС.

Співробітників і відвідувачів ТЦ евакуювали. За попередніми даними, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

На відео видно, як в небо піднімається густий, чорний дим та вогонь. Більша частина будівлі ТЦ у вогні.

Пожежа в Епіцентрі

О 12.57 2 лютого сталася пожежа в ТЦ Епіцентр в Первомайську Миколаївської області.