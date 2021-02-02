В Первомайске произошел пожар в Эпицентре (ФОТО и ВИДЕО)

В городе Первомайск в Николаевской области произошел масштабный пожар в торговом центре Эпицентр.

Сообщение о пожаре поступило в 12.57.

— Поступила информация о пожаре в торговом центре Эпицентр К. Над ликвидацией пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана Подгородное, — рассказали в ГСЧС.

Ориентировочная площадь и причина пожара устанавливаются.

Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуировали.

По предварительным данным, пострадавших нет.







В Первомайске горит Эпицентр / 2 фотографии

Пожар в Киеве

27 января в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме. В 9-этажном жилом доме на третьем этаже произошло возгорание на балконе.

В результате пожара в квартире на третьем этаже балкон и комната сгорели полностью, на кухне частично сгорели и повреждены мебель и личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры. Также повреждена обшивка балконов и личные вещи на четвертом и пятом этажах.