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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Первомайську горить Епіцентр

У місті Первомайськ у Миколаївській області сталася масштабна пожежа у торговельному центрі Епіцентр.

У Первомайську горить Епіцентр

Повідомлення про пожежу надійшло о 12.57.

– Надійшла інформація про пожежу у торговельному центрі Епіцентр К. Над ліквідацією пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона Підгороднє, – розповіли у ДСНС.

Орієнтовна площа та причина пожежі нині встановлюються.

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Співробітників та відвідувачів ТЦ евакуювали.

За попередніми даними, постраждалих немає.

  • У Первомайську сталася пожежа в Епіцентр (ФОТО та ВІДЕО)
  • У Первомайську сталася пожежа в Епіцентр (ФОТО та ВІДЕО)
  • У Первомайську сталася пожежа в Епіцентр (ФОТО та ВІДЕО)
  • У Первомайську сталася пожежа в Епіцентр (ФОТО та ВІДЕО)
У Первомайську горить Епіцентр / 2 фотографии

Пожежа у Києві

27 січня у Києві сталася пожежа у багатоповерховому будинку. У 9-поверховому житловому будинку на третьому поверсі сталося загоряння на балконі.

Внаслідок пожежі у квартирі на третьому поверсі балкон та кімната згоріли повністю, на кухні частково згоріли та пошкоджено меблі та особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири. Також пошкоджено обшивку балконів та особисті речі на четвертому та п’ятому поверхах.

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