Снимали порчу и лечили онлайн: на Херсонщине разоблачили сестер-мошенниц

Киберполиция Херсонской области разоблачила двух сестер-мошенниц — 24 и 27 лет, которые обещали клиентам по фото вылечить болезни онлайн, снять порчу и решить другие вопросы.

Женщины общались с людьми только онлайн, такой сеанс стоил от 1,8 тыс. грн.

Последней жертвой мошенниц была женщина, у которой тяжело болеет малолетний сын. По фото ребенка псевдоцелительницы определили, что на нем якобы сильная порча, но вылечить возможно. За один сеанс они просили 4,3 тыс. грн, которые женщина перевела на их счет. Получив деньги, они заблокировали все сообщения от клиентки.

Поэтому обманутая женщина обратилась в полицию. Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, симки и банковские карточки, которые они использовали в своей преступной деятельности.

Правоохранители сейчас устанавливают, сколько людей стали жертвами мошенниц.

Открыто производство по ч. 3 ст. 190 УКУ — Мошенничество. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

В декабре 2020 года киберполиции разоблачили иностранца, который обманывал женщин на сайтах знакомств. Мужчина с помощью преступной схемы получил 1,3 млн грн.

Он знакомился с женщинами, а затем выманивал деньги и ювелирные изделия. Известно, как минимум, о пяти женщин, которые стали жертвами мошенника.

Сейчас 34-летний подозреваемый находится под стражей.