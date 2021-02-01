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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

До 12 тыс. грн за несуществующий товар: мошенницу поймали на продаже косметики

Правоохранители разоблачили 37-летнюю жительницу Днепра, которая занималась онлайн-продажей несуществующих товаров.

Шахрайство

Покупатели отправляли на карту женщине от 500 до 12 тыс. грн за продукцию. Но после оплаты не получали желаемого товара.

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Следователи установили, что мошенница продавала корейскую косметику на платформах объявлений и через соцсети.

По свидетельствам потерпевших, после оплаты товара женщина прекращала выходить на связь с покупателем.

Правоохранители заочно сообщили продавщице-мошеннице о подозрении. Теперь ей грозит до восьми лет за решеткой.

В январе в Запорожье правоохранители разоблачили двух заключенных колонии, которые занимались онлайн-мошенничеством.

Мужчины на сайтах объявлений продавали несуществующие товары: мебель, строительные материалы, электротранспорт и компьютерную технику.

Таким образом злоумышленники обманули более 60 граждан и присвоили себе около 250 тыс. грн.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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