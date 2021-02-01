До 12 тыс. грн за несуществующий товар: мошенницу поймали на продаже косметики

Правоохранители разоблачили 37-летнюю жительницу Днепра, которая занималась онлайн-продажей несуществующих товаров.

Покупатели отправляли на карту женщине от 500 до 12 тыс. грн за продукцию. Но после оплаты не получали желаемого товара.

Следователи установили, что мошенница продавала корейскую косметику на платформах объявлений и через соцсети.

По свидетельствам потерпевших, после оплаты товара женщина прекращала выходить на связь с покупателем.

Правоохранители заочно сообщили продавщице-мошеннице о подозрении. Теперь ей грозит до восьми лет за решеткой.

В январе в Запорожье правоохранители разоблачили двух заключенных колонии, которые занимались онлайн-мошенничеством.

Мужчины на сайтах объявлений продавали несуществующие товары: мебель, строительные материалы, электротранспорт и компьютерную технику.

Таким образом злоумышленники обманули более 60 граждан и присвоили себе около 250 тыс. грн.