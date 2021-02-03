На Буковине осудили полицейского, устроившего смертельное ДТП

В Черновицкой области суд вынес приговор по делу 22-летнего полицейского, устроившего смертельное ДТП.

Уголовное производство осуществлялось по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Парень получил наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Смертельное ДТП произошло в феврале 2019 году в городке Берегомет Вижницкого района.

Следствие установило, что полицейский, грубо нарушая правила дорожного движения, превысил скорость и не справился с управлением.

В результате полицейское авто слетело с дороги в кювет, где столкнулось с деревом.

В машине, кроме 22-летнего водителя, находилось четыре человека.

25-летний пассажир в результате полученных травм погиб, остальных удалось спасти.

ДТП на трассе Киев-Чоп

Ночью 14 января на автодороге Киев-Чоп из-за погодных условий произошло смертельное ДТП.

Автомобиль Audi А5 на скользкой заснеженной дороге занесло, и на скорости водитель врезался в металлический отбойник.

Авария унесла жизни братьев-близнецов, которые находились на передних сиденьях.

Позади них были двое 27-летних пассажирок, но они в результате столкновения не пострадали.

Источник: Черновицкая областная прокуратура