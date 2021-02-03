Пока отец спал: на Полтавщине мать с дочерью ушли под лед

В селе Писаревка Полтавской области в семье дачников случилось несчастье.

Роман с Русланой несколько лет назад купили дом около леса и реки. Летом супруги здесь жили почти постоянно. Часто пара приезжала и зимой, вместе с единственной дочерью.

Вечером, когда произошла трагедия, шел снег и мать с дочкой пошли погулять. Они делали так и раньше, поэтому мужчина без всякого подозрения лег спать.

А когда он утром проснулся, то его жена и дочь так и не вернулись домой. По следам на снегу Роман понял, что они пошли к реке. Он немедленно вызвал полицию и спасателей.

Водолазы нырнули в прорубь и почти сразу нашли бездыханное тело. В течение получаса вытащили из воды и второй труп. Скорее всего, женщины провалились под лед и не смогли самостоятельно выбраться из ловушки.

На озере во Львовской области два человека ушли под лед