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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Пока отец спал: на Полтавщине мать с дочерью ушли под лед

В селе Писаревка Полтавской области в семье дачников случилось несчастье.

Водолаз

Роман с Русланой несколько лет назад купили дом около леса и реки. Летом супруги здесь жили почти постоянно. Часто пара приезжала и зимой, вместе с единственной дочерью.

Вечером, когда произошла трагедия, шел снег и мать с дочкой пошли погулять. Они делали так и раньше, поэтому мужчина без всякого подозрения лег спать.

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А когда он утром проснулся, то его жена и дочь так и не вернулись домой. По следам на снегу Роман понял, что они пошли к реке. Он немедленно вызвал полицию и спасателей.

Водолазы нырнули в прорубь и почти сразу нашли бездыханное тело. В течение получаса вытащили из воды и второй труп. Скорее всего, женщины провалились под лед и не смогли самостоятельно выбраться из ловушки.

На озере во Львовской области два человека ушли под лед

В селе Ивановцы во Львовской области на озере двое мужчин ушли под лед.

На место происшествия прибыли бойцы ГСЧС, которые при помощи аварийно-спасательного оборудования (спасательных кругов и веревок) и лодки вытащили на берег одного из пострадавших — мужчину 1960 года рождения. Его передали медикам, однако они лишь констатировали смерть.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: УНИАН

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