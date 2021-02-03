Поки батько спав: на Полтавщині мати з дочкою пішли під лід

У селі Писарівці Полтавської області родину дачників спіткало лихо.

Роман з Русланою кілька років тому купили будинок неподалік лісу та річки. Влітку подружжя тут жило майже постійно. Часто пара приїжджала і взимку, разом з єдиною дочкою.

Ввечері, коли сталася трагедія, йшов лапатий сніг і матір з донькою пішли погуляти. Вони робили так і раніше, тож чоловік без жодної підозри ліг собі спати.

А коли чоловік уранці прокинувся, то його дружина й дочка так і не повернулися додому. По слідах на снігу Роман зрозумів, що вони пішли до річки. Він негайно викликав поліцію та рятувальників.

Водолази пірнули в ополонку і майже одразу знайшли бездиханне тіло. Протягом пів години витягли з води й другий труп. Найімовірніше, жінки провалилися під кригу та не змогли самостійно вибратися з пастки.

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