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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Поки батько спав: на Полтавщині мати з дочкою пішли під лід

У селі Писарівці Полтавської області родину дачників спіткало лихо.

Водолаз

Роман з Русланою кілька років тому купили будинок неподалік лісу та річки. Влітку подружжя тут жило майже постійно. Часто пара приїжджала і взимку, разом з єдиною дочкою.

Ввечері, коли сталася трагедія, йшов лапатий сніг і матір з донькою пішли погуляти. Вони робили так і раніше, тож чоловік без жодної підозри ліг собі спати.

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А коли чоловік уранці прокинувся, то його дружина й дочка так і не повернулися додому. По слідах на снігу Роман зрозумів, що вони пішли до річки. Він негайно викликав поліцію та рятувальників.

Водолази пірнули в ополонку і майже одразу знайшли бездиханне тіло. Протягом пів години витягли з води й другий труп. Найімовірніше, жінки провалилися під кригу та не змогли самостійно вибратися з пастки.

 

На озері у Львівській області дві людини пішли під лід

В селі Іванівці у Львівській області на озері двоє чоловіків пішли під лід.

На місце події прибули бійці ДСНС, які за допомогою аварійно-рятувального обладнання (рятувальних кругів та мотузок) та човна витягнули на берег одного з потерпілих – чоловіка 1960 року народження. Його передали медикам, проте вони лише констатували смерть чоловіка.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: УНІАН

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