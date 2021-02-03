Поліція Києва затримала чоловіка із наркотиками на 1,5 млн грн

Поліція Києва затримала чоловіка, в якого вилучили наркотики на суму близько 1,5 млн грн. Патрулюючи Святошинський район столиці, дільничні поліцейські зупинили для перевірки підозрілого чоловіка, який різко змінив напрямок руху, щойно побачив правоохоронців.

Під час поверхневого обшуку у хлопця вилучили приблизно кілограм жовтої кристалоподібної речовини, яка, найімовірніше, є солями PVP (сильні наркотичні психостимулятори). На місце була викликана слідча-оперативна група.

В помешканні затриманого негайно провели обшук і вилучили близько 2,5 кг канабісу, 1,5 кг PVP солей, 100 грамів порошку, який, ймовірно, є амфетаміном, рожеві пігулки, ваги та пакетики для фасування.







Поліцейські в Києві затримали хлопця із наркотиками на 1,5 млн грн / 2 фотографии

Всі докази направлені на експертизу, а орієнтовна вартість вилученого, за розцінками чорного ринку, становить близько 1,5 млн грн.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За цією статтею затриманому загрожує до 12 років в’язниці та конфіскація майна.

Затримання в Данії

Це не перший випадок із наркоділками з початку лютого. 2 лютого з Данії в Україну екстрадовано злочинця, що продавав наркотики у Житомирській області та втік за кордон.

Йому також загрожує до 12 років ув’язнення.