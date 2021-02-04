Пограничники в пункте пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области ночью 4 февраля остановили гражданина Беларуси, который пытался ввезти в Украину 12 приборов наблюдения командира танка.

41-летний житель Минска товары военного назначения спрятал в двойном днище багажника микроавтобуса Volkswagen.

Багажник был замаскирован грузом, разрешенным для перевозки.

Решается вопрос об открытии производства по ст. 333 УКУ — Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.







Белорус вез в Украину в днище багажника авто приборы наблюдения к танку / 2 фотографии

В декабре 2020 года на границе с Беларусью задержали контрабандистов, среди которых были пограничники.

15 должностных лиц одного из пограничных пунктов систематически скрывали незаконное перемещение из Беларуси подакцизных товаров.

Сама продукция ввозилась на территорию Украины через так называемый зеленый коридор. Весь товар пограничники складывали в одном из государственных лесхозов для дальнейшей реализации.