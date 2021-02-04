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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Белорус вез в Украину в днище багажника авто приборы наблюдения к танку

Пограничники в пункте пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области ночью 4 февраля остановили гражданина Беларуси, который пытался ввезти в Украину 12 приборов наблюдения командира танка.

Білорус віз у днищі багажника прилади до танка

41-летний житель Минска товары военного назначения спрятал в двойном днище багажника микроавтобуса Volkswagen.

Багажник был замаскирован грузом, разрешенным для перевозки.

Решается вопрос об открытии производства по ст. 333 УКУ — Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

  • Білорус віз у днищі багажника прилади до танка
  • Білорус віз у днищі багажника прилади до танка
  • Білорус віз у днищі багажника прилади до танка
  • Білорус віз у днищі багажника прилади до танка
Белорус вез в Украину в днище багажника авто приборы наблюдения к танку / 2 фотографии
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15 должностных лиц одного из пограничных пунктов систематически скрывали незаконное перемещение из Беларуси подакцизных товаров.

Сама продукция ввозилась на территорию Украины через так называемый зеленый коридор. Весь товар пограничники складывали в одном из государственных лесхозов для дальнейшей реализации.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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