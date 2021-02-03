Квадрокоптеры едва не стали обыденностью на украинско-румынской границе. Один из них должен был перенести в Румынию 200 пачек сигарет. До границы оставалось 100 метров, когда его заметили пограничники.

Только в 2020 году на западной границе задержали 11 малых самолетов и 8 беспилотников.

На рубежах с Польшей пограничники используют мобильные комплексы видеонаблюдения. Их выставляют в местах, которые облюбовали контрабандисты. На Львовщине уже работают шесть таких комплексов. Еще три ожидают в этом году.

Приобрести их помогли соседи с ЕС, которые не менее Украины заинтересованы в том, чтобы положить конец процветанию контрабандных потоков.

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В прошлом месяце эти камеры помогли еще и задержать нелегалов. Их маршрут начался в Ираке, а должен был закончиться в Польше.

Но в Карпатах есть участки, куда не доехать даже танком. Здесь в помощь идут дроны. Их на западной границе уже почти 100 единиц.

Они могут преследовать нарушителя, передавая координаты наряда, который выдвигается на задержание. Если нарушитель не выполняет приказа остановиться, наступает очередь служебной собаки.

В то же время, так называемыми партизанскими тропами идет лишь небольшая доля контрабанды. Основные потоки текут через официальные пункты пропуска.

Это происходит не только из-за коррупции, но и благодаря пробелам в законодательстве. К примеру, существуют схемы так называемого прерванного транзита или потери товара, который впоследствии самом деле отправляется к заказчику без растаможки.

Впрочем, на западе страны границу хотя бы полностью обозначили на местности еще с советских времен. А вот на востоке и севере на некоторых участках она существует лишь в теории. На границе с Россией техническое обустройство десятилетиями саботировала Москва. Очевидно, в Кремле надеялись когда-то стереть границу с карты.

Все изменилось в 2014 году. После начала российской агрессии Украина в одностороннем порядке начала демаркацию границы и инженерное обустройство на конкретных участках.

Самые масштабные работы развернулись на Харьковщине. Этот проект прозвали Стеной. Вместе с высоким забором здесь установили камеры видеонаблюдения, которые с тех пор фиксируют много интересного.

Но обустройство границы с Россией затормозилось. В Черниговской и Сумской области до этого руки так и не дошли.

Банально не хватает денег. Наш бюджетный запрос на этот год составил 39 млрд, получили мы немножко больше 13 млрд грн, — отмечает в эксклюзивном интервью Фактам тижня главный пограничник страны Сергей Дейнеко.

Несмотря на такой огромный дефицит, удалось привести в порядок часть границы на Луганщине. Изюминкой системы являются “умные” камеры, установленные на башнях. Они сканируют местность в автоматическом режиме, без вмешательства человека.

Благодаря таким камерам наряды уже не должны топтать берцы. С расстояния в километр можно даже увидеть номерной знак на автомобиле.

Благодаря современной системе связи видео с камер видят не только на месте, но и в высших структурах. А это минимизирует риски коррупции. То, что еще вчера считалось фантастикой, здесь стало реальностью.

Несмотря на всю свою высокую технологичность “умная граница” оказалась значительно дешевле, чем многие ожидали. Старая традиционная контрольно-следовая полоса при этом может показаться ненужной.

В 2021 году на Луганщине планируют оборудовать еще 100 км такой границы. Однако, если устройство будет продолжаться такими темпами, процесс растянется на десятилетия.

Переправка нелегалов через границу

СБУ задержала людей, которые перенаправили нелегалов в Украину и Евросоюз. Трех организаторов группировки поймали в Черновицкой области. Стоимость такой “услуги” составляла $3,5 тыс. с человека.

При попытке преступников переправить двух граждан одной из стран Южной Азии на территорию ЕС, правоохранителям удалось задержать организаторов вблизи поселка Дьяковцы.