PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Білорус віз в Україну у днищі багажника авто прилади спостереження до танка

Прикордонники у пункті пропуску Нові Яриловичі у Чернігівській області вночі 4 лютого зупинили громадянина Білорусі, який намагався ввезти в Україну 12 приладів спостереження командира танку.

Білорус віз у днищі багажника прилади до танка

41-річний житель Мінська товари військового призначення сховав у подвійному днищі багажника мікроавтобуса Volkswagen.

Багажник був замаскований вантажем, дозволеним для перевезення.

Вирішується питання щодо відкриття провадження за ст. 333 ККУ – Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

  • Білорус віз у днищі багажника прилади до танка
  • Білорус віз у днищі багажника прилади до танка
  • Білорус віз у днищі багажника прилади до танка
  • Білорус віз у днищі багажника прилади до танка
Білорус віз в Україну у днищі багажника авто прилади спостереження до танка / 2 фотографии
Читайте
Рубіж на замку. На які хитрощі йдуть люди заради контрабанди на кордоні

У грудні 2020 року на кордоні з Білоруссю затримали контрабандистів, серед яких були прикордонники.

15 посадовців одного з прикордонних пунктів систематично приховували незаконне переміщення з Білорусі підакцизних товарів.

Сама продукція ввозилась на територію України через так званий зелений кордон. Весь товар прикордонники складали в одному з державних лісгоспів для подальшої реалізації.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору