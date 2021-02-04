Прикордонники у пункті пропуску Нові Яриловичі у Чернігівській області вночі 4 лютого зупинили громадянина Білорусі, який намагався ввезти в Україну 12 приладів спостереження командира танку.

41-річний житель Мінська товари військового призначення сховав у подвійному днищі багажника мікроавтобуса Volkswagen.

Багажник був замаскований вантажем, дозволеним для перевезення.

Вирішується питання щодо відкриття провадження за ст. 333 ККУ – Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.







Білорус віз в Україну у днищі багажника авто прилади спостереження до танка / 2 фотографии

У грудні 2020 року на кордоні з Білоруссю затримали контрабандистів, серед яких були прикордонники.

15 посадовців одного з прикордонних пунктів систематично приховували незаконне переміщення з Білорусі підакцизних товарів.

Сама продукція ввозилась на територію України через так званий зелений кордон. Весь товар прикордонники складали в одному з державних лісгоспів для подальшої реалізації.