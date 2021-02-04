В Харькове задержали злоумышленников, которые выдавали за денежное вознаграждение поддельные справки о пригодности лиц к управлению транспортным средством без прохождения медицинского осмотра.

По данным полиции, организатором была 69-летняя женщина, которая, пользуясь коррупционными связями в учреждениях здравоохранения, получила персональные данные медицинских работников: фамилии, имени и отчества врачей, младшего медицинского персонала, данные об окончании ими учебных заведений, серии и номера дипломов.

Все эти данные она внесла в служебную документацию, которые подала для получения лицензии на врачебную практику.

Во избежание подозрений со стороны граждан относительно недостоверности справок, злоумышленники изготовили несколько поддельных клише, которыми заверяли медицинские справки.

Преступная группировка поддельные справки изготавливала для медицинских учреждений, автошкол, автопарков Харькова.

По предварительным оценкам правоохранителей, группа изготовила несколько сотен поддельных справок.

Во время обысков изъяли готовые к выдачи медицинские справки, незаполненные бланки, печати и штампы медицинских учреждений, записи черной бухгалтерии, а также валюту в сумме 140, 7 тыс. грн, $26,9 тыс. и €9,6 тыс.























В Харькове преступники торговали фейковыми медицинскими справками для водителей / 6 фотографий

Трем членам группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины.

Злоумышленникам грозит до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Подделка документов

Депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева обратилась в прокуратуру из-за подделки подписи мэра Геннадия Кернеса.

Именно такая подпись позволил депутату Игорю Терехову занять должность секретаря горсовета, а после смерти Кернеса стать исполняющим обязанности городского головы.