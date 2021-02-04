У Харкові затримали зловмисників, які видавали за грошову винагороду підроблені довідки щодо придатності осіб до керування транспортним засобом без проходження медичного огляду.

За даними поліції, організатором була 69-річна жінка, яка, користуючись корупційними зв’язками у закладах охорони здоров’я, отримала персональні дані медичних працівників: прізвища, ім’я та по-батькові лікарів, молодшого медичного персоналу, дані про закінчення ними навчальних закладів, серії та номери дипломів.

Усі ці дані вона внесла до службової документації, яку подала для отримання ліцензії на лікарську практику.

Для уникнення підозр з боку громадян щодо недостовірності довідок, зловмисники виготовили декілька підроблених кліше, якими завіряли медичні довідки.

Злочинне угруповання підроблені довідки виготовляло для медичних закладів, автошкіл, автопарків Харкова.

За попередніми оцінками правоохоронців, група виготовила декілька сотень підроблених довідок.

Під час обшуків вилучили готові до видання медичні довідки, незаповнені бланки, печатки та штампи медичних установ, записи чорної бухгалтерії, а також валюту у сумі 140, 7 тис. грн, $26,9 тис. та €9,6 тис.























У Харкові злочинці торгували фейковими медичними довідками для водіїв / 6 фотографий

Трьом членам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України.

Зловмисникам загрожує до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Підробка документів

Депутат Харківської міськради Аліна Мустафаєва звернулася в прокуратуру через підробку електронного підпису мера Геннадія Кернеса.

Саме такий підпис дозволив депутату Ігорю Терехову зайняти посаду секретаря міськради, а після смерті Кернеса стати виконуючим обов’язків міського голови.