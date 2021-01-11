В Харькове открыли дело из-за возможной подделки подписи Кернеса

Депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева обратилась в прокуратуру из-за возможной подделки подписи мэра Геннадия Кернеса.

Именно такая подпись позволила депутату Игорю Терехову занять должность секретаря горсовета, а после смерти Кернеса стать исполняющим обязанности городского главы.

После обращения Алины Мустафаевой прокуратура открыла производство по ч.3 ст.358 (Подделка документов) УК Украины.

— Как мне стало известно, документ составлялся и подписывался на втором этаже Харьковского горсовета, а Кернес Г.А. не имеет никакого отношения к документу. Позже, с целью отражения немецкого IP-адреса сообщник Терехова повторно отправил документы из Германии, — говорится в обращении.

Избрание Терехова

На сессии Харьковского горсовета 9 декабря 2020 депутаты избрали Игоря Терехова секретарем.

Согласно закону, именно секретарь выполняет все обязанности мэра города во время его отсутствия.

В тот момент действующий председатель Харькова Геннадий Кернес находился на лечении в немецкой клинике Шарите, куда был госпитализирован еще в сентябре.

Причиной избрания Терехова секретарем городского совета Харькова стала электронная цифровая подпись Кернеса.