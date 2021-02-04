Управление СБУ в Николаевской области утром 4 февраля получило на электронный адрес анонимное сообщение о минировании одной из школ в Заводском районе областного центра.

Правоохранители, эксперты взрывотехнической и кинологической служб проверяют полученную информацию.

Почти одновременно силовики получили еще одно сообщение о минировании еще трех учебных заведений в Корабельном районе Николаева.

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Во избежание опасности учеников и работников учебных заведений эвакуировали.

Специалисты спецслужб тщательно проверяют не только здания школ, но и прилегающую территорию.







В Николаеве из-за “минирования” эвакуировали учеников четырех школ / 2 фотографии

Сообщения о якобы минировании различных объектов по всей Украине появляются едва не каждый день. Так, в Черкасской области в первый день февраля пятиклассник сообщил в полицию, что в школе в Яснозорье заложена взрывчатка.

11-летнего псевдоминера быстро нашли и изъяли у него телефон, с которого он позвонил в полицию.