Управление СБУ в Николаевской области утром 4 февраля получило на электронный адрес анонимное сообщение о минировании одной из школ в Заводском районе областного центра.
Правоохранители, эксперты взрывотехнической и кинологической служб проверяют полученную информацию.
Почти одновременно силовики получили еще одно сообщение о минировании еще трех учебных заведений в Корабельном районе Николаева.
Во избежание опасности учеников и работников учебных заведений эвакуировали.
Специалисты спецслужб тщательно проверяют не только здания школ, но и прилегающую территорию.
Сообщения о якобы минировании различных объектов по всей Украине появляются едва не каждый день. Так, в Черкасской области в первый день февраля пятиклассник сообщил в полицию, что в школе в Яснозорье заложена взрывчатка.
11-летнего псевдоминера быстро нашли и изъяли у него телефон, с которого он позвонил в полицию.