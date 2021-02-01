Пятиклассник сообщил полиции, что в школе в Яснозерье заложена взрывчатка, потому что прочитал в социальной сети, что по такой же причине 1 февраля остановили учебный процесс в Черкассах.

Правоохранители, взрывотехники и кинологи осмотрели здание школы и прилегающую территорию. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

11-летнего псевдоминера разыскали. У него изъяли телефон, с помощью которого он позвонил в полицию.

Правоохранители открыли уголовное производство по причине заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.

На родителей мальчика составили административный прокол за невыполнения ими обязанностей по воспитанию.

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В Черкассах же четыре бригады продолжают обследовать школы из-за утреннего сообщения о заминировании школ. Детей перевели на дистанционное обучение.

Если информация о минировании не подтвердится, ученики вернутся в школы на обучение завтра, отмечает директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Игорь Волошин.

Личность человека, сообщившего о заминировании школ в Черкассах, еще не установлена. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Заминировании вокзалов в Киеве и Львове

1 февраля правоохранители получили информацию о заминировании вокзалов в Киеве и Львове.

В столице Украины проверяли Центральный железнодорожный вокзал, во Львове – Главный железнодорожный вокзал.

Анонимного минера разыскали. Им оказался 32-летний уроженец Львовской области.