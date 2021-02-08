Сотрудники киберполиции разоблачили преступную группу, которая изготовляла на заказ водительские удостоверения европейского образца. Стоимость фиктивного документа составляла 43 тыс. грн, водители могли его получить без сдачи соответствующего экзамена.

Организовал преступную схему 29-летний житель Киева. Мужчина создал специальный сайт и call-центр, к деятельности которого привлек около 20 человек.

Злоумышленники звонили заказчикам и уверяли, что они будут проходить обучение в одной из автошкол Польши. После этого вместо них сдадут экзамены представители компании.

Годовой доход фигурантов дела составлял 20 млн грн. За совершенное преступление им грозит до восьми лет лишения свободы.

Накануне в Харькове задержали преступников, которые продавали медицинские справки для водителей. Организовала преступную деятельность 69-летняя женщина. Полиция задокументировала несколько сотен реализованных поддельных документов.