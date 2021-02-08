PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

43 тыс. грн. за документ: в Киеве торговали фейковыми удостоверениями водителя

Сотрудники киберполиции разоблачили преступную группу, которая изготовляла на заказ водительские удостоверения европейского образца. Стоимость фиктивного документа составляла 43 тыс. грн, водители могли его получить без сдачи соответствующего экзамена.

підробка документів

Организовал преступную схему 29-летний житель Киева. Мужчина создал специальный сайт и call-центр, к деятельности которого привлек около 20 человек.

Злоумышленники звонили заказчикам и уверяли, что они будут проходить обучение в одной из автошкол Польши. После этого вместо них сдадут экзамены представители компании.

Годовой доход фигурантов дела составлял 20 млн грн. За совершенное преступление им грозит до восьми лет лишения свободы.

Читайте
Требовал деньги за несуществующий долг: в Житомире задержали 23-летнего мужчину

Накануне в Харькове задержали преступников, которые продавали медицинские справки для водителей. Организовала преступную деятельность 69-летняя женщина. Полиция задокументировала несколько сотен реализованных поддельных документов.

Источник: Нацполиция

Фото: Прокуратура Киева

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка