Співробітники кіберполіції викрили злочинну групу, яка виготовляла на замовлення водійські посвідчення європейського зразка. Вартість фіктивного документа становила 43 тис. грн, водії могли його отримати без складання відповідного іспиту.

Організував злочинну схему 29-річний мешканець Києва. Чоловік створив спеціальний сайт і call-центр, до діяльності якого залучив близько 20 осіб.

Зловмисники телефонували замовникам і запевняли, що вони проходитимуть навчання в одній з автошкіл Польщі. Після цього замість них складуть іспити представники компанії.

Річний дохід фігурантів справи складав 20 млн грн. За скоєний злочин їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Напередодні у Харкові затримали злочинців, які продавали медичні довідки для водіїв. Організувала злочинну діяльність 69-річна жінка. Поліція задокументувала кілька сотень реалізованих підроблених документів.