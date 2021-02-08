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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Делали порнографический контент и шантажировали: в Украине задержали группу коллекторов

В Украине разоблачили преступную группировку коллекторов, которых обвиняют в шантаже и создании порнографического контента с изображением клиентов-должников.

затримання колекторів

По данным киберполиции, злоумышленники предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа — шантажировали клиентов. Кроме угроз осуществить физическую расправу, они изготавливали порнографический контент с участием должников с помощью фотомонтажа.

Правоохранители установили, что участниками преступной схемы были более 30 человек. Злоумышленники создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты. В штате были коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников.

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По предварительным подсчетам, злоумышленники совершили более 360 тыс. угроз гражданам из разных регионов Украины.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, серверное оборудование и черновые записи. Обыски проходили на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в Киеве.

По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 189 (Вымогательство) и ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Происшествия

В Киеве задержали преступную группировку, которая осуществляла разбойные нападения, похищения человека, вымогательства, кражи с предприятий и офисов в особо крупных размерах, поджог автомобиля.

Злоумышленники орудовали на территории Киевской области и в столице. В состав группировки входили иностранцы и киевляне.

Источник: Киберполиция

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