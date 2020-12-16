В Киеве задержали транснациональную банду рэкетиров

В Киеве задержали преступную группировку, которая осуществляла разбойные нападения, похищение человека, вымогательства, кражи с предприятий и офисов в особо крупных размерах, поджог автомобиля.

Злоумышленники орудовали на территории Киевской области и в столице. В состав группировки входили иностранцы и киевляне.

— Во время второго этапа реализации оперативной информации сотрудники полиции задержали пятерых членов преступной группировки — непосредственных исполнителей преступлений, — отмечает Нацполиция.

По месту жительства злоумышленников полицейские изъяли оружие и боеприпасы, рации, номерные знаки, деньги, балаклавы, ножи, разнообразное техническое оборудование и документы, принадлежащие предприятиям, где осуществлялись кражи. Также правоохранители изъяли автомобили, на которых передвигались злоумышленники при совершении преступлений.

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Кроме этого, было установлено помещения, где подозреваемые хранили имущество приобретенное преступным путем, которое было изъято в качестве вещественных доказательств.

Члены преступной организации задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Все они киевляне в возрасте от 25 до 50 лет, некоторые из них уже были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.



























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Задержанным сообщили о подозрении по шести статьям, а именно: ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 185 (кража), ст. 187 (разбой), ст. 189 (вымогательство), ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 255 (Создание преступной организации) УК Украины.

Еще четырем иностранцам заочно сообщено о подозрении в совершении этих преступлений и объявлен в розыск.

По данным полиции, в ноябре 2020 року правоохранители задержали лидера и одного из активных участников организации, в селе Софиевская Борщаговка осуществили похищение частного предпринимателя и требовали надуманный долг в $2 млн. В настоящее время они находятся под стражей.

Бизнесмена бандиты вывезли в лес, привязали к дереву и пытали. Похитители выбили из предпринимателя необходимые данные и сняли с его счетов $20 тыс.