Двух старших участковых из Черкасской области подозревают в совершении пыток. Их вместе с руководством отдела полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Об избиении стало известно, когда пострадавший с многочисленными телесными повреждениями обратился в больницу.

Полицейские приехали за мужчиной в гаражный кооператив города Городище, где он находился с братом и другом.

Уже в служебном кабинете, чтобы получить признание по поводу возможного совершения краж, начали бить, сломав о него железный стул.

Затем, надев ему наручники, несколько часов избивали руками, ногами, шлангом от огнетушителя, заполненной водой пластиковой бутылкой по голове, лицу и туловищу. Пострадавшему выбили четыре передних зуба.

Подозреваемым грозит лишение свободы до 10 лет.



























Выбивали признания железным стулом и шлангом: двух полицейских подозревают в пытках / 7 фотографий

Пытки людей в Донецке

1 февраля прокуратура заочно сообщила о подозрении боевику из-за пыток людей в Донецке.

В 2016 году 38-летний мужчина вместе с сообщниками похищал гражданских и военных ООС. В подпольной тюрьме Изоляция они удерживали людей без еды, поражали их током, избивали и заставляли работать.

Источник: Офис генпрокурора, ДБР

Фото: Офис генпрокурора, ДБР