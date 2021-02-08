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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Выбивали признания железным стулом и шлангом: двух полицейских подозревают в пытках

Двух старших участковых из Черкасской области подозревают в совершении пыток. Их вместе с руководством отдела полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Побиття Черкащина

Об избиении стало известно, когда пострадавший с многочисленными телесными повреждениями обратился в больницу.

Полицейские приехали за мужчиной в гаражный кооператив города Городище, где он находился с братом и другом.

Уже в служебном кабинете, чтобы получить признание по поводу возможного совершения краж, начали бить, сломав о него железный стул.

Затем, надев ему наручники, несколько часов избивали руками, ногами, шлангом от огнетушителя, заполненной водой пластиковой бутылкой по голове, лицу и туловищу. Пострадавшему выбили четыре передних зуба.

Подозреваемым грозит лишение свободы до 10 лет.

  • Побиття Черкащина
  • побиття Черкащина
  • побиття Черкащина
  • Побиття Черкащина
  • Побиття Черкащина
  • Побиття Черкащина
  • Побиття Черкащина
  • Побиття Черкащина
  • побиття Черкащина
  • побиття Черкащина
  • Побиття Черкащина
  • Побиття Черкащина
  • Побиття Черкащина
  • Побиття Черкащина
Выбивали признания железным стулом и шлангом: двух полицейских подозревают в пытках / 7 фотографий

Пытки людей в Донецке

1 февраля прокуратура заочно сообщила о подозрении боевику из-за пыток людей в Донецке.

В 2016 году 38-летний мужчина вместе с сообщниками похищал гражданских и военных ООС. В подпольной тюрьме Изоляция они удерживали людей без еды, поражали их током, избивали и заставляли работать.

Источник: Офис генпрокурора, ДБР

Фото: Офис генпрокурора, ДБР

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