Двох старших дільничних інспекторів із Черкащини підозрюють у катуванні. Їх разом із керівництвом відділу поліції відсторонили від виконання службових обов’язків.

Про побиття стало відомо, коли постраждалий із численними тілесними ушкодженнями звернувся до лікарні.

Чоловік повідомив, що поліцейські за ним приїхали до гаражного кооперативу в Городищі, де він перебував із братом і товаришем.

Уже в службовому кабінеті, щоб отримати зізнання з приводу можливого вчинення кражідок, почали його бити, зламавши об нього залізний стілець.

Потім, вдягнувши йому кайданки, кілька годин били руками, ногами, шлангом від вогнегасника, заповненою водою пластиковою пляшкою по голові, обличчю та тулубу. Постраждалому вибили чотири передніх зуби.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 10 років.



























Вибивали зізнання залізним стільцем і шлангом: двох поліцейських підозрюють у катуванні / 7 фотографий

Катування людей у Донецьку

1 лютого прокуратура заочно повідомила про підозру бойовику через катування людей у Донецьку.

У 2016 році 38-річний чоловік разом із спільниками викрадав цивільних та військових ООС. У підпільній в’язниці Ізоляція вони утримували людей без їжі, уражали їх струмом, били та змушували працювати.

Джерело: Офіс генпрокурора, ДБР

Фото: Офіс генпрокурора, ДБР