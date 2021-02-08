Вина врачей и подлость брата: на Полтавщине 37-летний мужчина нашел собственную могилу

На Полтавщине во время проверки документов полицейские обнаружили “живого мертвеца”. 37-летнему мужчине сообщили, что он уже несколько месяцев, как умер.

Страшные слова оказались следствием аферы брата пострадавшего, который несколько лет скрывался и использовал чужое имя.

После болезни мужчина умер в больнице, а медики, не поинтересовавшись документами, записали умершего под именем его живого брата.

— Он несколько лет не общался с родственниками, находился в розыске. Вероятно, чтобы из больницы его не забрали в полицию, он и назвал мое имя.

37-летний Константин Джеджера был на кладбище и своими глазами видел могильную плиту со своим именем. На самом деле здесь похоронен его брат, 33-летний Александр Сокол.

Известно, что по факту смерти пациента полиция открыла уголовное производство. В вещах покойного не нашли никаких документов, но в то же время настоящий владелец имени имеет прописку и официально трудоустроен — значит, идентифицировать умершего было нетрудно.

Адвокат Константина убеждена, что дело дошло до абсурда из-за халатности медиков и правоохранителей.

Между тем мужчина уже почти год имеет на руках действительно свидетельство о своей смерти, и до сих пор не может его отменить.

После публичной огласки за дело взялась прокуратура. Было проведено опознание трупа по фотоснимкам с участием его близких родственников.

— Мы инициировали проведение служебной проверки. Решение о привлечении или непривлечении должностных лиц относится к компетенции данного органа, — заявил Александр Рябовол, заместитель руководителя Полтавской местной прокуратуры.

Несмотря на это, Константину еще предстоит побыть в статусе покойника. В конце февраля он будет праздновать день рождения вместе с паспортом и свидетельством о собственной смерти.