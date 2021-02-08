Вина лікарів і підлість брата: на Полтавщині 37-річний чоловік знайшов власну могилу

На Полтавщині під час перевірки документів поліцейські виявили “живого мерця”. 37-річному чоловіку повідомили, що він уже декілька місяців, як мертвий.

Страшні слова виявилися наслідком афери рідного брата постраждалого, який декілька років переховувався та використовував чуже ім’я.

Після хвороби чоловік помер в лікарні, а медики, не поцікавившись документами, записали померлого під ім’ям його живого брата.

– Він декілька років не спілкувався з родичами, перебував у розшуку. Певно, щоб із лікарні його не забрали до поліції, він і назвав моє ім’я.

37-річний Костянтин Джеджеря був на кладовищі і на власні очі бачив могильну плиту зі своїм ім’ям. Насправді ж тут похований його брат, 33-річний Олександр Сокол.

Відомо, що за фактом смерті пацієнта поліція відкрила кримінальне провадження. У речах покійника не знайшли жодних документів, натомість справжній має прописку та офіційно працевлаштований – отже, ідентифікувати померлого було не так важко.

Адвокат Костянтина переконана, що справа дійшла до абсурду через халатність медиків та правоохоронців.

Тим часом чоловік вже майже рік має на руках дійсне свідоцтво про свою смерть, і досі не може його скасувати.

Після публічного розголосу за справу взялася прокуратура. Було проведено впізнання трупу за фотознімками за участю його близьких родичів.

– Ми ініціювали проведення службової перевірки. Вирішення про притягнення чи не притягнення посадових осіб належить до компетенції даного органу, – заявив Олександр Рябовол, заступник керівника Полтавської місцевої прокуратури.

Незважаючи на це, Костянтину ще доведеться побути в статусі небіжчика. Наприкінці лютого він святкуватиме день народження разом із паспортом та свідоцтвом про власну смерть.