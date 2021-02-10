В Нигерии, в штате Кадуна боевики убили 23 мирных жителей и ранили еще двоих.

Серию нападений преступники совершили во вторник, 9 февраля, в пяти разных районах. Больше всего погибло в одной из деревень в районе Бирнин-Гвари — 10 человек, там крестьяне также убили одного из нападавших.

Кто совершил убийства, пока устанавливается, поскольку западные регионы постоянно страдают от налетов преступных группировок, которые нападают с целью ограбления или похищения людей для вымогательства выкупа.

Также на Западе Нигерии действует террористическая группировка Боко Харам, которая провозгласила себя частью Исламского государства.

Нападения в Нигерии

7 февраля в штате Кадуна неизвестные вооруженные люди совершили нападение на две деревни, ограбили местных жителей, сожгли несколько домов и убили 19 крестьян, многих ранили.

Губернатор штата Кадуна Насир Эль-Руфа приказал органам безопасности организовать операции по противодействию неизвестным преступникам.