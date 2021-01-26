Нападение во Франкфурте: неизвестный устроил резню в центре города

Во Франкфурте-на-Майне (Германия) неизвестный с ножом напал на людей возле железнодорожного ​​вокзала.

Инцидент произошел около 9.00 по местному времени. В результате нападения по меньшей мере три человека получили серьезные ранения. Их сразу же доставили в больницу, и как сообщают, сейчас их жизням ничего не угрожает.

Полиция оцепила место, где произошло нападение, поскольку туда прибыло огромное количество машин аварийных служб.

Также полицейским удалось задержать подозреваемого в нападении. По предварительным данным, мужчина действовал в состоянии наркотического опьянения.

— Точные обстоятельства нападения сейчас является предметом расследования. В данный момент опасность ликвидирована. Полиция продолжает допрашивать свидетелей, — заявили в полиции Франкфурта.

Мотивы преступления еще не известны, но, как считают, он не связан ни с терроризмом, ни с политикой.

Стрельба в соборе в Нью-Йорке

В декабре в Нью-Йорке произошла стрельба в кафедральном соборе Святого Иоанна Богослова.

Террорист выбежал на лестницу храма и открыл огонь из пистолетов в обеих руках. Полиция, которая охраняла мессу, несколько раз приказывала мужчине бросить оружие на землю. Мужчину удалось задержать без жертв среди посетителей собора.

Фото: 5vision

Источник: Wetterauer Zeitung