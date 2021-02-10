Непогода в Украине: Киев в пробках, Ровенщину спасают военные, а прогнозы погоды неутешительные

В Киеве утром 10 февраля вновь сильный снегопад, в результате чего в городе образовались значительные пробки. На подъездах к столице развернута восемь пунктов обогрева. В целом дороги чистят почти две тыс. коммунальщиков и более тысячи единиц техники.

Ровенская область за последние сутки пострадала от непогоды больше всего. Накануне здесь выпала месячная норма осадков. Ситуация на трассах — сложная. Всюду пробки, общественный транспорт работает с опозданием. Власти попросили помощи у военных — чтобы освободить дороги от снежных заносов. Прогнозы синоптиков неутешительны. Завтра снегопады станут еще мощнее.

Из-за непогоды в Ивано-Франковской области и на Закарпатье есть опасность схождения лавин. Возможное прекращение дорожного движения и перебои с электроснабжением на Прикарпатье. Синоптики обещают метели и шквальный ветер. В горных районах — сильный дождь. Из-за гололеда произошли десятки аварий, есть смертельные. Чтобы люди могли переждать пургу, спасатели обустроили мобильные и стационарные пункты обогрева. Уже завтра синоптики обещают до 20° мороза.

Непогода в Украине

10 февраля из-за сильных снегопадов в Украине без света остались 62 населенных пункта в пяти областях.

Обесточенными остаются 21 населенный пункт в Херсонской области, в Черновицкой — 20, Закарпатской — 9, Киевской — 6 и Одесской — 6.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.